Мать забыла пятилетнего ребенка ребёнка на вокзале в Уссурийске





На железнодорожном вокзале Уссурийска, в зале ожидания для пассажиров, внимание наряда патрульно-постовой службы транспортной полиции привлёк ребенок, находившийся без сопровождения взрослых, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на УТ МВД.

К поискам законных представителей несовершеннолетнего незамедлительно подключились инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск.

Стражам правопорядка мальчик рассказал, что его мама ушла в неизвестном направлении.

Инспекторы ОПДН майор полиции Анна Минаева и майор полиции Александр Хомлюк в кратчайшие сроки разыскали мать ребенка.

Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, недалеко от железнодорожного вокзала.

Со слов женщины, они с сыном следовали в электричке из Владивостока до станции Бонивурово. По невнимательности, мать мальчика пропустила нужную остановку. Сойдя на станции Уссурийск, она познакомилась с мужчиной, который предложил ей выпить за знакомство.

Оставив ребенка одного в зале ожидания, женщина продолжила своё вынужденное пребывание в городе Уссурийске, в компании незнакомого человека, забыв о пятилетнем сыне.

В отношении матери несовершеннолетнего составлен протокол по ч.1 ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Инспекторами по делам несовершеннолетних Линейного отдела на станции Уссурийск, с мамой мальчика проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения, а также об ответственности предусмотренной законом за неисполнение своих родительских обязанностей.

В целях защиты жизни и здоровья мальчика, сотрудниками транспортной полиции принято решение о направлении ребенка в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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