Полиция сняла с поезда бабулю, бросившую внука одного на вокзале

При патрулировании перрона железнодорожного вокзала станции Комсомольск полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы Комсомольского ЛО МВД России на транспорте выявлен ребенок, находившийся без сопровождения взрослых. Растерянный семилетний мальчик стоял с вещами около багажного отделения.

Сотрудниками транспортной полиции ребенок был доставлен в дежурную часть, где несовершеннолетний рассказал, что живет в городе Комсомольске-на-Амуре, и ждет, когда его заберет мама, а на вокзал он приехал на поезде, со своей бабушкой, у которой гостил на каникулах в одном из сел Вяземского района.

В течение нескольких минут бабушка мальчика, уже следовавшая в это время в пассажирском поезде «Комсомольск-Владивосток» была установлена нарядом сопровождения транспортной полиции.

Стражам правопорядка женщина пояснила, что опаздывала на обратный поезд и беспечно оставила внука на перроне вокзала, попросив постороннего человека присмотреть за ребенком, пока не подъедет его мать.

Мать мальчика, 34-летняя комсомольчанка, вовремя не встретила сына на вокзале, так как задержалась на работе.

Своими действиями бабушка подвергла своего внука серьезной опасности, поскольку оставление несовершеннолетнего с незнакомыми людьми и нахождение детей вблизи железнодорожных путей без сопровождения взрослых могло повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья ребенка.

В настоящее время, мальчик передан матери.

Сотрудниками ОПДН Комсомольского ЛО МВД России на транспорте проводится проверка, по факту оставления несовершеннолетнего в опасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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