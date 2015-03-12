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Приморец  умудрился  заработать две «административки» за пьянство в один день

Приморец  умудрился  заработать две «административки» за пьянство в один день

Фото: дфоут.мвд.рф


Пьяный пассажир проспал свою остановку,  был снят с поезда и оштрафован. После выхода из полиции мужчина «отметил» освобождение прямо на вокзале, за что и получил вторую «административку», — сообщили «Вестям: Приморье» в ЛО МВД.

В дежурную часть ЛО МВД России на ст. Уссурийск от поездной бригады электропоезда сообщением «Владивосток-Ружино» поступила информация о том, что в одном из вагонов находится пьяный пассажир, который находясь в алкогольном опьянении уснул в поезде и проехал свою остановку.

На станции Уссурийск к электропоезду прибыли сотрудники дежурного наряда патрульно-постовой службы, которые разбудили уснувшего пассажира и доставили его в дежурную комнату полиции на железнодорожном вокзале, где были установлены его личность и место проживания.

Установлено, что 33-летний ранее неоднократно судимый житель поселка Приморский Хасанского района. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении мужчины за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. С ним была проведена профилактическая беседа о соблюдении правил поведения в общественных местах.

Однако, гражданин не внял разъяснениям стражей правопорядка транспортной полиции и после выхода из полиции открыто потребил на территории железнодорожного вокзала алкогольный напиток, совершив тем самым очередное правонарушение, предусмотренное ст.20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в общественном месте) и был привлечен к ответственности сотрудниками транспортной полиции.

Теперь правонарушителя ожидает наказания в виде двух административных штрафов.


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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