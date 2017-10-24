В Приморье с поезда сняли разбушевавшегося пассажира

В пассажирском поезде сообщением «Владивосток – Советская гавань» к сопровождавшему наряду полиции обратился начальник поездной бригады с заявлением о недостойном поведении одного из пассажиров.

Сотрудники патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Уссурийск, установили личность правонарушителя. Им оказался житель посёлка Новошахтинский Михайловского района, который ехал в город Хабаровск, для медицинского обследования. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, длительное время мужчина провёл в вагоне-ресторане, употребляя спиртные напитки. Возвращаясь в свой вагон в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вёл себя вызывающе на замечания проводников и пассажиров не реагировал. Кроме того, в рабочем тамбуре одного из вагонов разбил дверное стекло.

По решению начальника поездной бригады, на станции Ружино мужчина был снят с поезда и доставлен полицейскими в дежурную часть ЛОП на станции Ружино, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП Российской Федерации (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Также с ним проведена профилактическая беседа о правилах проезда в железнодорожном пассажирском транспорте. После вытрезвления мужчина, вину свою признал, нанесённый железной дороге ущерб, возместил в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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