Необычную пропажу раскрыли сотрудники транспортной полиции в Приморье
В дежурную часть ЛОП на станции Ружино из пассажирского поезда сообщением "Владивосток-Новосибирск", поступило сообщение о пропаже у 34-летнего пассажира денег в сумме 39 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВ СУ на транспорте СК России, ружинские сотрудники уголовного розыска транспортной полиции, которые застали потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения. По факту заявленной им пропажи денег, стражи правопорядка быстро установили, что данный пассажир ехал от станции Владивосток до станции Ружино в вагоне-ресторане, где расплачивался наличными средствами. Когда посетителю ресторана принесли очередной счёт, он не обнаружил денег. Помимо этого, согласно заявлению мужчины, у него пропала золотая цепочка.
При беглом досмотре нетрезвого пассажира в его брючных карманах оперуполномоченные угрозыска обнаружили 25 тысяч рублей, а при сверке счетов и чеков установлено, что гражданин истратил в ресторане порядка 14 тысяч рублей. Нашлась и золотая цепочка, которая валялась на полу под спальным местом в его купе.
Поняв, что с ним произошло досадное недоразумение, пассажир отозвал своё заявление о пропаже и поспешил удалиться, однако, сотрудники транспортной полиции не оставили поведение нетрезвого пассажира без внимания и оформили на него административный протокол за административное правонарушение по ст.20.21 КоАП Российской Федерации.
С ним также была проведена профилактическая беседа о соблюдении правил поведения в общественных местах и правил пребывания на объектах железнодорожного транспорта (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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