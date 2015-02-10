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Разбушевавшийся пассажир разбил стекла в поезде сообщением Москва - Владивосток

Разбушевавшийся пассажир разбил стекла в поезде сообщением Москва - Владивосток

Фото: Spb.kp.ru - Комсомольская правда

40-летний житель Приморского края, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в поезде сообщением Москва - Владивосток, не обращая внимание на требования проводников. Во время составления протокола о мелком хулиганстве нарядом сопровождения ЛО МВД России на станции Уссурийск, буйный пассажир разбил два стекла в окне запасного выхода одного из вагонов.

Нарушителю пришлось надеть наручники.

В настоящий момент сотрудники транспортной полиции изучаются все детали произошедшего, проводится проверка по результатам которой будет принято правовое решение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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