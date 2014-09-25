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Приморца сняли с самолета, летевшего с Камчатки во Владивосток

Приморца сняли с самолета, летевшего с Камчатки во Владивосток

Фото: Краснодарские известия

В новогоднюю ночь в дежурную часть Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от представителей службы авиационной безопасности о том, что командиром экипажа рейса Петропавловск-Камчатский - Владивосток не был допущен до полета мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками транспортной полиции с рейса авиакомпании «S7» снят 29-летний житель Приморского края, - уточнили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения). 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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