Приморца сняли с самолета, летевшего с Камчатки во Владивосток
В новогоднюю ночь в дежурную часть Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от представителей службы авиационной безопасности о том, что командиром экипажа рейса Петропавловск-Камчатский - Владивосток не был допущен до полета мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудниками транспортной полиции с рейса авиакомпании «S7» снят 29-летний житель Приморского края, - уточнили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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