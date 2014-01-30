«Нежданчик прилетел»: двух мужчин не пустили на борт самолета во Владивостоке

Во Владивостоке до полета не допущены авиапассажиры, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от представителя авиакомпании «Аэрофлот», о том, что на борт самолета, вылетающего по маршруту «Владивосток-Москва» поднялись двое пассажиров, находящихся в нетрезвом виде.

Сотрудниками транспортной полиции, прибывшими к воздушному судну установлены двое мужчин, 47 и 69 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отметили в пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Сотрудниками ЛОП в аэропорту города Владивостока нарушители были доставлены в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования граждане отказались.

В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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