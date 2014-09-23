Пьяный мужчина уснул на рельсах во Владивостоке

Сотрудники транспортной полиции нашли на железнодорожном вокзале Владивостока спящего на рельсах пьяного жителя Амурской области. Мужчина сказал, что споткнулся, упал и уснул прямо на путях, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях на вокзале спит мужчина. Прибывшие на место полицейские обнаружили 42-летнего жителя Амурской области в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он объяснил стражам правопорядка, что переходил железнодорожные пути, споткнулся о рельсы и, не найдя в себе сил подняться, крепко уснул.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ч. 5 ст. 11.1 КоАП (проход по железнодорожным путям в неустановленных местах).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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