Новости Общество Интересно

Сегодня, 22:14
 

Приморскую первоклассницу наградили за спасение друзей из полыньи

Приморскую первоклассницу наградили за спасение друзей из полыньи

Фото: Инстаграм @prim_police


В Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Среди них — 8-летняя Ангелина Пясковская из  села Тихменево Лесозаводского района, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МВД.

Первоклассница Ангелина спасла из ледяной воды двух тонущих мальчиков восьми лет. Ребята играли на льду, проверяя его толщину на прочность.

«Все случилось мгновенно: хруст, крики и Вадик с головой оказался под водой. Ему на помощь бросился Тимофей, но лишь расширил полынью и тоже оказался подо льдом», — рассказывают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Не раздумывая, Ангелина бросилась к друзьям. Последние 10 метров девочка преодолела на коленках, а у самой полыньи легла на живот. Добравшись до тонувших мальчишек, она схватила за шиворот Вадима и выдернула его на поверхность. Следом за ним она спасла и Тимофея.

Позже, когда маленькую героиню спросят, как она смогла вытащить из ледяной воды двоих мальчиков, она растеряется и скажет, что они были совсем не тяжелые, а на вопрос о чем ты думала в тот момент, ответит: «Спасти! Их надо спасти!».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря