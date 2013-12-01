Приморскую первоклассницу наградили за спасение друзей из полыньи
В Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Среди них — 8-летняя Ангелина Пясковская из села Тихменево Лесозаводского района, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МВД.
Первоклассница Ангелина спасла из ледяной воды двух тонущих мальчиков восьми лет. Ребята играли на льду, проверяя его толщину на прочность.
«Все случилось мгновенно: хруст, крики и Вадик с головой оказался под водой. Ему на помощь бросился Тимофей, но лишь расширил полынью и тоже оказался подо льдом», — рассказывают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Не раздумывая, Ангелина бросилась к друзьям. Последние 10 метров девочка преодолела на коленках, а у самой полыньи легла на живот. Добравшись до тонувших мальчишек, она схватила за шиворот Вадима и выдернула его на поверхность. Следом за ним она спасла и Тимофея.
Позже, когда маленькую героиню спросят, как она смогла вытащить из ледяной воды двоих мальчиков, она растеряется и скажет, что они были совсем не тяжелые, а на вопрос о чем ты думала в тот момент, ответит: «Спасти! Их надо спасти!».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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