Спасли из воды, от пожара, раскрыли кражу: детей-героев чествует всё Приморье
В Управлении Росгвардии по Приморскому краю прошла торжественная церемония награждения ребят, ставших номинантами Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
Ежегодно в оргкомитет проекта сообщают о случаях, во время которых дети в стрессовой ситуации проявили силу духа, мужество, выдержку и неравнодушие к чужой беде.
В этом году в Приморье чествуются 7 юных героев. Это семилетняя Ангелина Пясковская из села Тихменево, которая в декабре 2018 года спасла из реки Уссури двух 8-летних приятелей. 11-летний житель Яковлевского района Алексей Евстратенко в феврале этого года заметил разгорающийся пожар в здании, вовремя сообщил об этом спасателям, тем самым предотвратив трагедию. 14-летний Максим Мику из Лазовского района бросился на помощь тонувшему 4-летнему малышу. А подростки Егор Асман и Андрей Глаголь из г. Спасска-Дальнего сообщили спасателям и помогли тушить масштабный пожар на сельскохозяйственных полях. Благодаря двум друзьям Алексею Хан и Анатолию Катаманову из с. Новосысоевка была раскрыта квартирная кража.
Маленькие приморцы получили награды, грамоты, благодарственные письма и подарки из рук члена Совета Федерации Российской Федерации Светланы Горячевой, начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю Игоря Гуревича и вице-губернатора Приморского края Натальи Бондаренко. Особые слова признательности за достойное воспитание подрастающих граждан прозвучали в адрес родителей.
«Каждый из присутствующих здесь сегодня детей является доказательством того, что у нашей страны есть прекрасное будущее. Это – золотой фонд России и мы, взрослые, должны ценить их и уметь говорить им спасибо», - отметила сенатор Совета Федерации Светлана Горячева.
Специально для гостей была организована выставка вооружения бойцов Росгвардии, посещение музея и концерт в исполнении военного оркестра. Завершилась памятная встреча дружеским чаепитием.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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