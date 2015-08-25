Военные ввели режим повышенной штормовой готовности





Из-за существенного ухудшения погодных условий в Приморском крае, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза, а также в южной и центральной части Курильских островов введен режим повышенной штормовой готовности, — информируют «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.

Отмечается понижение температуры воздуха, сильный ветер в порывах до 25 метров в секунду, который привел к образованию волн до 3 метров.

В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]