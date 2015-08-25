Военные ввели режим повышенной штормовой готовности
Из-за существенного ухудшения погодных условий в Приморском крае, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза, а также в южной и центральной части Курильских островов введен режим повышенной штормовой готовности, — информируют «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.
Отмечается понижение температуры воздуха, сильный ветер в порывах до 25 метров в секунду, который привел к образованию волн до 3 метров.
В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.
В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
20.08.2018 Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за двух надвигающихся тайфунов
-
17.07.2018 Спасатели Приморья приведены в режим повышенной готовности
-
27.07.2016 Службы жизнеобеспечения Приморья приведены в режим повышенной готовности
-
04.03.2016 Жителей и гостей Владивостока предупреждают об ухудшении погодных условий
-
08.02.2016 Дорожная техника готова выйти на ликвидацию последствий циклона
-
25.08.2015 В Приморье объявлен режим повышенной готовности
Добавить комментарий