В Приморье введен режим повышенной готовности

В связи с существенным ухудшением погодных условий в 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

На расчистку снега брошена группировка более 4 тысяч человек и свыше 700 единиц техники. Специалисты рекомендуют жителям Приморья максимально ограничить число поездок, а в случае, если такая необходимость возникнет, соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

По информации министерства ГОЧС Приморья, на данный момент наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке, Артеме и Хасанском районе. Снег продолжается, больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях региона. В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье – до 30 метров в секунду, а во Владивостоке и на мысах порывы будут достигать 33-38 метров в секунду. Ситуацию усугубят снежные заносы, накат и гололедица. Жителей и гостей города и края просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды.

«Во Владивостоке на время непогоды ввели запрет на въезд большегрузов, предположительно до 16 часов пятницы, 29 января. Также перекрыт проезд на самом крутом спуске краевого центра – на улице Капитана Шефнера. Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 приморских электропоездах. Дежурство дорожных служб продолжается в круглосуточном режиме. Для устранения последствий циклона на дорогах края задействовано более 700 единиц снегоуборочной техники и больше 4 тысяч человек», – добавили специалисты чрезвычайного ведомства.

Автолюбителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и при отсутствии острой необходимости не покидать населенные пункты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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