Высокоскоростной мобильный интернет дошел до глубинки. Теперь значок 4G на своих сотовых могут увидеть и жители самых отдаленных районов края. Оператор связи Tele2 продолжает активно расширять зону покрытие LTE-сети. Кроме того, компания готова помочь приморцам к Новому году выгодно приобрести современные смартфоны. Как всегда быть на связи?

Евгений уже готовится к новогодним праздникам. Планирует удивить супругу новым смартфоном. Чтобы всегда быть на связи. Приобрести телефон стандарта 4G решил в фирменном салоне Tele2. Для всех клиентов здесь действует выгодное предложение. Из салона молодой человек уйдет с двумя новыми телефонами.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2: «Сейчас предлагаем абонентам интересную акцию. При покупке телефона Huawei, второй можете приобрести со скидкой в 50%. Подробности у продавцов консультантов салонов сотовой связи Tele2».

Акция доступна даже при покупке в кредит или в рассрочку. Действует до конца года, во всех фирменных салонах Tele2 по краю. Спрос на современные смартфоны растет, отмечает оператор. И, в первую очередь, связывает с масштабным расширением сети 4G. Сегодня на карте покрытия Tele2 «белых пятен» все меньше. 85% приморцев имеют доступ к высокосортному мобильному интернету. В зоне охвата – даже самые отдаленные районы.

Максим Васенков, технический директор приморского филиала Tele2: «С момента запуска 4G-сети количество базовых станций четвертого поколения увеличилось на 30%. Абоненты заметили преимущество. Интернет-трафик вырос в два раза. Поэтому мы не только расширяем зону покрытия, но и внедряем технологии для увеличения емкости сети».

Новая технология работает и в «топовом» салоне Tele2 в «Калина Молл», где мобильный интернет может достигать скорости до 150 Мегабит в секунду. Кроме высокоскоростного погружения во Всемирную сеть, посетителям любого фирменного салона оператора доступен комплекс услуг. Здесь можно выбрать оборудование, получить консультацию по настройке и тарифам, оформить кредит и даже застраховать новый смартфон и не только.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]