Житель Приморья, вооружившись "розочкой", ограбил алкомаркет

Пьяный мужчина ворвался в магазин на улице Пионерской в Уссурийске и стал переворачивать прилавки, сбрасывая товар на пол. Разбив несколько бутылок с алкоголем, хулиган вооружился «розочкой» - горлышком разбитой стеклянной бутылки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ОМВД России по Приморскому краю, угрожая продавцам, он потребовал деньги из кассы и сигареты. Опасаясь за свою жизнь, девушки передали ему всю дневную выручку и три пачки сигарет. При этом потерпевшие успели нажать кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленник попытался покинуть помещение магазина, но подоспевшие полицейские вместе с сотрудниками частного охранного предприятия скрутили нападавшего.

На месте происшествия полицейские обнаружили разбитую бутылку, используемая в качестве оружия. Похищенные деньги и сигареты изъяты при личном досмотре.

33-летний ранее судимый местный житель доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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