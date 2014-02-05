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Разбойнику в медицинской маске из Уссурийска вынесен приговор

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Уссурийский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в разбойном нападении на цветочный магазин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в марте 2019 года в ночное время злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение цветочного магазина по улице Ленинградской и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала нападавшему денежные средства и телефон. Завладев выручкой и средством связи, злоумышленник скрылся.

Женщина успела нажать кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа городского отдела полиции.

При поддержке сотрудников частного охранного предприятия полицейские задержали нападавшего. 43-летний ранее судимый местный житель доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В ходе личного досмотра подозреваемого похищенные денежные средства и телефон были изъяты.

При осмотре прилегающей к магазину территории полицейские обнаружили и изъяли игрушечный пистолет, медицинскую маску и перчатки, используемые при совершении преступлении.

В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). На период следствия подозреваемого заключили под стражу.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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