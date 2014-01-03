Потерпевшая опознала похитившего деньги из кассы: мужчина получил «строгача»

Уссурийским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже, сообщают «Вести:Приморье».

В октябре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление продавца продуктового магазина, расположенного по улице Нахимова. Женщина сообщила, что злоумышленник, применив насилие, потребовал передать ему денежные средства из кассы. Испугавшись, заявительница отдала грабителю всю дневную выручку. Завладев деньгами, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и задержали ранее судимого местного жителя. Потерпевшая опознала нападавшего. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Похищенным подозреваемый успел распорядится по своему усмотрению.

Следователями ОМВД России по городу Уссурийску было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). На период расследования фигурант находился под стражей.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, отметили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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