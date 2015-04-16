Пустили в дом по доброте душевной: последствия оказались плачевными для жителей Уссурийска

Вынесен приговор жителю Уссурийска, обвиняемому в краже имущества, сообщают «Вести:Приморье».

Уссурийский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в краже.

В ходе следствия установлено, что в апреле прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 47-летней местной жительницы о хищении инструментов из подсобного помещения на территории строящегося дома по переулку Мирный. Заявительница рассказала о том, что злоумышленник проник в строение, подобрав ключ, похитил сварочный аппарат и шуруповерт. Причиненный ущерб составил 25 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали знакомого заявительницы, 39-летнего раннее судимого местного жителя. Установлено, что злоумышленник ранее проживал по указанному адресу, помогая хозяевам с охраной недостроенного дома, и кормил собак.

В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что, освободившись из мест лишения свободы, вернулся и попросил пристанища. Его согласились принять, разрешив проживание в подсобном строении. Спустя некоторое время подозреваемый с целью личного обогащения решил похитить и продать часть имущества домовладельцев. Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили похищенное. Инструменты возвращены заявителям.

По факту кражи в следственном отделе было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия причастность фигуранта уголовного дела к совершению имущественного преступления доказана в полном объеме. На период расследования фигурант находился под стражей, так как совершил кражу, находясь под административным надзором.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным в преступлении и назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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