Пиджак, брюки и туфли: все, что осталось от свободной жизни приморца
Уссурийский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», сообщает "Вести: Приморье".
Дознанием установлено, что в июле 2019 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о грабеже в магазине мужской одежды, расположенном в торговом центре на улице Некрасова. Продавец сообщила о том, что, покупатель пытается покинуть помещение магазина, не расплатившись за вещи. Стоимость ущерба составила более 7 тысяч рублей
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что 29-летний ранее судимый местный житель зашел в магазин, где примерил на себя пиджак, брюки и туфли. Оставив свои вещи в примерочной, мужчина попытался скрыться в обновках, не расплатившись за товар, но был задержан, отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудники полиции доставили злоумышленника в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенные вещи изъяты.
Дознавателем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база. Доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.
На период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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