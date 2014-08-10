Ориентировка помогла найти рецидивиста

Уссурийский районный суд вынес приговор обвиняемому в ограблении пенсионера.

В ходе следствия установлено, что 32-летний ранее судимый уссуриец распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Крестьянской вместе с потерпевшим. Денежные средства находились у пожилого мужчины в нагрудном кармане его рубашки. В какой-то момент пенсионер почувствовал, что к нему в карман кто-то залез, а когда обернулся, то увидел, как подозреваемый убегает с похищенными деньгами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Сумма ущерба, причиненная заявителю, составила 10 тысяч рублей. По факту отрытого хищения денежных средств 69-летний местный житель обратился с заявлением в отдел полиции.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж). На период следствия фигуранта заключили под стражу. В ходе дознания доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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