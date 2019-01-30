ОМОН устроил облаву. Задержание было жестким

Житель Приморского края осужден за хранение партии марихуаны, сообщают «Вести:Приморье».

Уссурийский районный суд вынес приговор обвиняемому в хранении наркосодержащих растений растительного ряда.

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый в лесном массиве обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли. Сорвав верхушечные части растений, он принес их домой, где высушил и расфасовал по пакетам и стеклянным банкам, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Противоправную деятельность ранее судимого 33-летнего гражданина пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску. Обнаруженные на придомовой территории по улице Строительной в селе Улитовка полиэтиленовые пакеты и стеклянные банки с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю, полицейские изъяли и направили на исследование. Экспертизой установлено, что представленные на исследование вещества являются наркотическим средством - марихуаной массой свыше 670 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления была полностью доказана.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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