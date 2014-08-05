В Приморье сотрудники полиции изъяли 450 кустов конопли и более 70 кг марихуаны

В Уссурийске пресечена противоправная деятельность двоих ранее судимых местных жителей 25 и 35 лет, подозреваемых в незаконных культивировании и хранении конопли.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, весной 2019 года молодые люди, выбрав участок местности, расположенный вдоль реки Раздольной, занялись выращиванием и незаконным культивированием наркосодержащих растений. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 450 кустов маньчжурской конопли. Кроме того, в лесополосе, где подозреваемые занимались сбором и переработкой выращенных растений, сотрудники полиции обнаружили полимерный полог и пять мешков с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю.

Подозреваемых задержали с поличным во время изготовления наркотических средств.

Партию изъятых растений направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Экспертизой установлено, что представленные на исследование вещества являются наркотическими средствами - марихуаной, массой 74 килограмма, что квалифицируется как крупный размер.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru