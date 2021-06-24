Мужчина во время изготовления наркотиков устроил пожар в жилом доме

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Новоникольска, у которого после пожара в квартире было обнаружено и изъято 9 кг марихуаны.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя села Новоникольска, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств растительной группы в крупном размере.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ОМВД России по г. Уссурийску, установлено, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску 6 апреля 2021 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Советской в селе Новоникольск. В результате происшествия выгорела квартира на 1 этаже. С термическими ожогами лица, груди и рук в лечебное учреждение был доставлен 30–летний мужчина, проживающий в квартире. Другие жильцы дома не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия, где произошло возгорание, полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с высушенными частями растения, похожего на маньчжурскую коноплю. Изъятое направили в экспертно-криминалистический центр. Согласно проведенной экспертизе, представленное на исследование вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной).

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В ходе предварительного следствия фигурант уголовного дела пояснил, что обнаружил очаг произрастания конопли, которую собрал и хранил по месту своего жительства. Возгорание в квартире произошло в результате большого скопления паров ацетона, который он использовал для изготовления концентрата наркотического средства.

В ходе следствия причастность фигуранта к инкриминируемому деянию полностью доказана материалами уголовного дела.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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