Телефонный звонок стоил жителю Уссурийска двух лет строгого режима

Суд вынес приговор жителю Уссурийска, обвиняемому в преступлениях против собственности. Уссурийский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, обвиняемому в краже и мошенничестве, сообщает "Вести: Приморье".

В ходе следствия установлено, что в марте прошлого года 31-летний ранее судимый местный житель, являясь пассажиром такси, заметил в салоне автомобиля мобильный телефон, который впоследствии присвоил себе, не оповестив водителя таксомоторной компании. С помощью приложения «Мобильный банк», установленного в телефоне, злоумышленник перевел на счет своей карты денежные средства в сумме 1300 рублей.

Далее обвиняемый позвонил владельцу телефона и сообщил, что готов вернуть средство связи за денежное вознаграждение. Получив от потерпевшего 4500 рублей, злоумышленник умудрился сдать похищенный телефон в ломбард под залог.

Потерпевший, так и не получив своего средства связи, обратился за помощью в полицию, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника.

В отделе МВД России по городу Уссурийску было возбуждено уголовное дело о краже и мошенничестве. В ходе следствия причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступлений доказана в полном объеме.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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