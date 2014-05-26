Житель Приморья отправится в колонию на 7 лет за разбойное нападение

Уссурийский суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

Подсудимый совершил разбойное нападение в марте 2019 года на территорию торгового склада, расположенного на улице Теремецкого в городе Уссурийске. Угрожая топором, он похитил у 44-летнего работника склада 70 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску, составив ориентировку с приметами нападавшего, сотрудники полиции незамедлительно передали ее всем наружным нарядам. В нескольких километрах от места происшествия инспекторы патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Уссурийска. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление полицейским. Дебошира доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Нарушителю общественного порядка суд назначил наказание в виде 3 суток административного ареста.

Протрезвев, задержанный дал признательные показания о своей причастности к разбойному нападению и пояснил, что совершил преступление с целью личного обогащения. В ходе личного досмотра у него изъяли часть похищенных денежных средств.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база. Доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления. В период следствия подозреваемый находился под стражей.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]