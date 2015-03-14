Что нужно знать при оформлении ипотеки

Ожидается, что средние ставки по ипотеке могут упасть ниже 9%, что приведет к увеличению спроса на жилищные кредиты. Представители банков рассказывают, на что нужно обратить внимание.

С появлением системы эскроу-счетов стоит рассмотреть покупку квартиры на раннем этапе строительства. Цена будет ниже.

При рассмотре покупки жилья на первичном или вторичном рынках стоит поинтересоваться спецпредложениями по субсидированию ставки или другими бонусами.

При покупке вторичного жилья, важно, чтобы оно имело надежные конструкции, не было поставлено на капитальный ремонт или ему не был присвоен статус аварийной недвижимости. Могут возникнуть сложности с оформлением ипотеки при покупке комнаты в коммуналках, домах гостиничного типа, квартир в "хрущевках", отмечают специалисты банков.

Чтобы быстрее выплатить кредит, стоит внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья. Ежемесячный платеж должен быть сопоставим или меньше стоимости аренды нового жилья, указывает руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Оксана Матюшенко.

При выборе ипотеки стоит быть готовым к тому, что банки могут отказать в выдаче ипотеки. Основная причина отказов - плохая кредитная история.

Вторая причина отказа - высокий уровень закредитованности. Третья причина - предоставление недостоверных сведений. Четвертая причина - небольшой трудовой стаж. Пятая причина - возраст: отказать в ипотеке могут тем, кому еще нет 21 года, и тем, кто старше 65 лет на момент погашения кредита.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]