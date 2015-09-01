Смерть или новый дом: что ждет медведей из зоопарка
Бизнесмен, пытаясь избежать смерти животных, предлагает забрать медведей тем, кто имеет право на содержание хищников.
Зубков заявил, что в противном случае 30 из 39 медведей умрут.
«Будет ли это эвтаназия или отстрел — будем решать с ветеринарами, специалистами, которые будут помогать это делать», — сказал Зубков.
Бизнесмен отметил, что зоопарк существуют только за счет платы за вход. А дотации на содержание ему не поступают.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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