Смерть или новый дом: что ждет медведей из зоопарка

Бизнесмен, пытаясь избежать смерти животных, предлагает забрать медведей тем, кто имеет право на содержание хищников.

Зубков заявил, что в противном случае 30 из 39 медведей умрут.

«Будет ли это эвтаназия или отстрел — будем решать с ветеринарами, специалистами, которые будут помогать это делать», — сказал Зубков.

Бизнесмен отметил, что зоопарк существуют только за счет платы за вход. А дотации на содержание ему не поступают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]