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Смерть или новый дом: что ждет медведей из зоопарка

Смерть или новый дом: что ждет медведей из зоопарка

Фото: pixabay

Бизнесмен, пытаясь избежать смерти животных, предлагает забрать медведей тем, кто имеет право на содержание хищников.

Зубков заявил, что в противном случае 30 из 39 медведей умрут.

«Будет ли это эвтаназия или отстрел — будем решать с ветеринарами, специалистами, которые будут помогать это делать», — сказал Зубков.

Бизнесмен отметил, что зоопарк существуют только за счет платы за вход. А дотации на содержание ему не поступают.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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