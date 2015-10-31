Анонс на 18 ноября
18-21 ноября в г. Артеме, ФОК (ул. Фрунзе 32б). Первенство Приморского края по баскетболу. Начало игр в 10.00.
18 ноября - День рождения Деда Мороза.
18 ноября — стартует Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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