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Сегодня, 15:50
 

"Новости культуры": юбилей Приморского художественного колледжа, храмы в туристической осаде, мастерская живопись в Парадном зале краевой галереи

"Вести: Приморье. Новости культуры": юбилей Приморского художественного колледжа, храмы в туристической осаде, мастерская живопись в Парадном зале краевой галереи.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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