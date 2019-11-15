"Новости культуры": юбилей Приморского художественного колледжа, храмы в туристической осаде, мастерская живопись в Парадном зале краевой галереи
"Вести: Приморье. Новости культуры": юбилей Приморского художественного колледжа, храмы в туристической осаде, мастерская живопись в Парадном зале краевой галереи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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