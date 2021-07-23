«Новости культуры»: «Пульсации Артёма», мудрость Народного мастера, юбилей детской библиотеки

Выставочный центр «Галерея» города Артёма презентовал арт-синтез проект под названием «Пульсации». В нем объединились фотография, живопись и поэзия. Три автора выразили свою любовь к родному краю и его неповторимой романтике. Какие же пульсации приморской жизни фиксирует творческий взгляд?

Приморский краевой театр кукол завершает сезон. В сентябре у артистов запланированы гастроли на Камчатку, а перед уходом в отпуск они еще успеют порадовать юных зрителей премьерой. «Царевна-лягушка» появится в сказочном репертуаре. Волшебное представление назначено на 31 июля.

Краевая детская библиотека отметила юбилей — 60 лет. 35 из них беспокойный книжный дом возглавляет Елена Ивановна Кулинок. Особенности юбилейного года и некоторые страницы истории.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]