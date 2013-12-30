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Казус интимных игр: женщину обвинили в насилии

Казус интимных игр: женщину обвинили в насилии

Фото: http://bc.ru.net

Женщина неловким движением ноги ударила мужа в спину. Удар каблуком вызвал кровотечение. Паре пришлось вызвать скорую помощь. Стесняясь рассказать настоящую причину травмы медикам, дама решила соврать, рассказав, что избила мужа. Медики вызвали полицию.

— Они вызвали полицию. Меня арестовали за домашнее насилие, пока мой муж не был выписан из больницы и не смог убедить офицеров в том, что на самом деле произошло, — поделилась женщина.

Туфли со сточенными каблуками офицеры всё-таки конфисковали и не собираются возвращать.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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