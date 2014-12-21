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Донорская акция «Дорога жизни» объединяет приморцев

Донорская акция «Дорога жизни» объединяет приморцев

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по ПК

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября в мире проходит День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Эта скорбная дата напоминает всем о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности.

По данным ГИБДД основными причинами смертельных дорожно – транспортных происшествий является выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, переход проезжей части вне пешеходного перехода, управление транспортным средством в состоянии опьянения. С начала года в регионе зарегистрировано порядка 21 тыс. ДТП, 259 человек погибли, в том числе 9 детей, более 3 тыс. – травмированы.

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края вышли с инициативой сдать кровь в помощь нуждающимся. Автоинспекторы чаще других становятся очевидцами дорожных трагедий и как никто другой знают цену человеческой жизни.

Среди желающих оказать помощь были не только те, кто постоянно сдает кровь и уже давно знаком медперсоналу, но и первопроходцы донорского движения. Большую активность проявили курсанты МГУ и представители ДОСААФ.

Автоинспекторы искренне верят в то, что сегодняшний вклад в общее дело не пустые слова. Всего в течение одного дня было собрано более 50 литров крови.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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