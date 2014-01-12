Новости Общество

Сегодня, 20:30
 

Работу ГТРК "Владивосток" оценил главный прокурор края

Работу ГТРК "Владивосток" оценил главный прокурор края

Фото: Инстаграм @prosecutor.pk

Прокурор Приморского края Николай Пилипчук за долгое и плодотворное сотрудничество отметил благодарственным письмом ГТРК «Владивосток», - передают "Вести: Приморье".

«Высокий профессионализм коллектива компании внес огромный вклад в освещение надзорной деятельности прокуратуры. Благодаря Вашей работе, успешно реализуются совместные проекты, получившие высокую оценку руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Мы ценим Ваш добросовестный труд и желаем творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия!», - с такими словами от имени коллектива прокуратуры края обратилась к сотрудникам компании старший помощник прокурора края Виолетта Дорожкина.

Фотография с сотрудниками редакции телерадиокомпании была опубликована на официальном аккаунте инстаграм приморской прокуратуры. 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря