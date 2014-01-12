Работу ГТРК "Владивосток" оценил главный прокурор края
Прокурор Приморского края Николай Пилипчук за долгое и плодотворное сотрудничество отметил благодарственным письмом ГТРК «Владивосток», - передают "Вести: Приморье".
«Высокий профессионализм коллектива компании внес огромный вклад в освещение надзорной деятельности прокуратуры. Благодаря Вашей работе, успешно реализуются совместные проекты, получившие высокую оценку руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Мы ценим Ваш добросовестный труд и желаем творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия!», - с такими словами от имени коллектива прокуратуры края обратилась к сотрудникам компании старший помощник прокурора края Виолетта Дорожкина.
Фотография с сотрудниками редакции телерадиокомпании была опубликована на официальном аккаунте инстаграм приморской прокуратуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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