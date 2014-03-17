В военной прокуратуре Тихоокеанского флота подведены итоги работы в первом полугодии 2020 года

4 августа 2020 года под председательством военного прокурора Тихоокеанского флота полковника юстиции Александра Рогачикова состоялось расширенное заседание коллегии военной прокуратуры Тихоокеанского флота, на котором подведены итоги деятельности военной прокуратуры флота в первом полугодии 2020 года и определены задачи на второе полугодие, сообщают «Вести:Приморье».

В работе коллегии приняли участие прокурор Приморского края Николай Пилипчук, заместитель командующего Тихоокеанским флотом Анатолий Зелинский, председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк, врио начальника управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту Сергей Шульгин, руководитель военного следственного управления СК России по Тихоокеанскому флоту Николай Демидов, работники военной прокуратуры флота ивоенные прокуроры гарнизонов, ветераны органов военной прокуратуры, отметили в пресс-службе Военной прокуратуры Тихоокеанского флота.

В своем выступлении военный прокурор флота Александр Рогачиков отметил эффективное использование военными прокурорами надзорных полномочий в целях борьбы с преступностью и коррупцией, противодействия правонарушениям в сфере сохранности государственной собственности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на совершенствование флота, его инфраструктуры и военной техники, исполнение государственного оборонного заказа.

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в истекшем периоде 2020 года особое внимание уделено также исполнению законодательства о защите жизни и здоровья военнослужащих.

По результатам коллегии определены конкретные меры по совершенствованию надзорной деятельности военной прокуратуры флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]