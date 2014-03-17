Во Владивостоке молодые офицеры приняли Присягу прокурора

4 августа 2020 года во Владивостоке приняли Присягу прокурора выпускники прокурорско-следственного факультета Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, прибывшие для прохождения службы в военные прокуратуры гарнизонов Тихоокеанского флота, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Тихоокеанского флота.

В торжественной обстановке в присутствии руководителей военной прокуратуры флота, военных прокуратур гарнизонов и ветерана органов военной прокуратуры – бывшего военного прокурора Владивостокского гарнизона полковника юстиции в отставке Николая Киселева три офицера поклялись свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями законов, твердо стоять на страже прав граждан и интересов государства.

Военный прокурор Тихоокеанского флота полковник юстиции Александр Рогачиков поздравил молодых офицеров с началом службы и вручил им служебные удостоверения работника прокуратуры Российской Федерации.

С напутственным словом к молодым лейтенантам обратился полковник юстиции в отставке Николай Киселев, выразивший уверенность в достойном продолжении ими лучших традиций своих предшественников.

Мероприятие завершилось памятным фотографированием и экскурсией по музею Военной прокуратуры флота.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]