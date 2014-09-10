«Черные лесорубы» навредили природе Владивостока





Администрация Владивостока проверила факты вырубки зелёных насаждений на улице Каспийской, 5, — передают «Вести: Приморье» по информации городской пресс-службы.

Как отмечается в сообщении администрации, по Каспийской, 5, у ООО «Специализированный застройщик "Талан-Владивосток"» есть в собственности земельный участок под застройку. Жители близлежащих к стройке домов пожаловались на то, что здесь уже начали рубить деревья, хотя ни разрешения на строительство, ни разрешение на изыскательские работы мэрия не выдавала. На место выехали специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города и провели проверку участка.

«На месте был установлен факт незаконного уничтожения и повреждения зелёных насаждений. Обращений в управление за получением разрешения на снос зелёных насаждений на этой территории не поступало. Сейчас готовим материалы для направления их в полицию с тем, чтобы были приняты меры по установлению виновного лица», - пояснили специалисты управления окружающей среды и природопользования.

Напомним, что процесс, когда вырубают деревья и кустарники без разрешающего документа, является незаконным сносом зеленых насаждений. За это предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность предусмотрена в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная — если сумма ущерба свыше 5 тысяч рублей. В этом случае "черного лесоруба" ждет уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 ч.3 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений" по фактам несанкционированного повреждения и уничтожения насаждений, к которым относятся деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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