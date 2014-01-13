Администрация Артема отреагировала на ситуацию, которая возмутила жителей города

По факту вырубки зеленых насаждений на улице Фрунзе отделом охраны окружающей среды и природопользования администрации АГО проведено обследование территории, где спилены деревья, материалы переданы для проверки, сообщили «Вестям:Приморья» в пресс-службе АГО.

По результатам обследования все подтвердившиеся факты задокументировны, для установления круга виновных лиц, материалы переданы в административную комиссию и правоохранительные органы, отметили в администрации города.

Напоминаем, в случае, если вы стали свидетелем факта незаконной вырубки зеленых насаждений, необходимо немедленно обратиться в дежурную часть ОМВД по г. Артёму. Также информацию можно передать диспетчеру администрации АГО и в административную комиссию.

8-924-522-60-60 w/а административной комиссии;

4-25-39 диспетчерская;

4-23-48 отдел охраны окружающей среды и природопользования.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Жители Артема бьют тревогу. Горожане не понимают, почему в районе автовокзала вдоль дороги спиливают деревья, которые никому никогда не мешали. «Без стыда, на глазах у всех»: жители Артема возмущены ситуацией в городе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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