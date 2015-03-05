Живые кегли: четырех пешеходов сбил джипер на сельской улице





ДТП с участием джипа и четырех пешеходов произошло в Дальнереченском районе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на УВД.

В дежурную часть межмуниципального отдела «Дальнереченский» поступило сообщение о том, что на центральной улице села Стретенка Дальнереченского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия прибыли наряд ДПС и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что в условиях непогоды при отсутствии искусственного освещения 39-летний водитель автомашины Toйота Хайлюкс Сурф, двигаясь по автодороге Дальнереченск – Ариадное, проезжая по населенному пункту, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по краю проезжей части в попутном транспортному средству направлении.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили двое местных жительниц 14, 15 лет и двое мужчин. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. У него зафиксировано алкогольное опьянение.

Со слов автомобилиста – жителя Дальнереченска, в момент совершения ДТП, он был ослеплен светом фар двигавшегося во встречном направлении автомобиля и не увидел пешеходов.

Проведенное освидетельствование показало, что водитель трезв. Проверкой по базам данных ГИБДД установлено, что в текущем году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, а его стаж вождения составляет 20 лет.

Мужчины-пешеходы привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, в отношении несовершеннолетних по данной статье вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях.

В отношении водителя внедорожника сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего». Решение будет принято после прохождения пострадавшими судебно-медицинского обследования.

В настоящее время по Факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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