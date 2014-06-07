"Люди должны знать, откуда пришли их предки": историческая фотовыставка открылась в Мариинке

В приморской Мариинке открылась историческая фотовыставка «Южно-Уссурийский край». Познакомиться с историей края на представленной экспозиции смогут гости театра до 12 декабря, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевой администрации.

По словам автора проекта – художника Владимира Трофимова, на выставке представлена лишь пятая часть коллекции.

«Фотовыставка сделана по материалам моих книг и направлена на молодое поколение, так как молодежь должна знать историю своего края. Поэтому, в первую очередь, мы проведем выставку для школьников Приморья», – отметил Владимир Трофимов.

В открытии выставки принял участие врио вице-губернатора Олег Мельников, курирующий вопросы патриотического воспитания в крае.

«История бесценна. Тут есть фотографии пяти человек, которые присоединили к России огромную территорию. Люди должны знать, откуда пришли их предки, как осваивали землю и защищали ее», – подчеркнул он, добавив, что среди представленных работ есть и фотография из его домашней коллекции.

Специалисты департамента культуры Приморского края отметили, что данная выставка задумана с перспективой развития.

«Мы планируем подать заявление на грант, чтобы у нас были ресурсы сделать эту выставку передвижной. Тогда историю края в фотографиях смогут увидеть не только жители и гости Владивостока, но и удаленных уголков края», – обозначили в ведомстве.

Отметим, что историческая фотовыставка охватывает период с середины 19-го столетия по начало 20-го столетия. Экспозиция выставки представлена 500 историческими фотоматериалами и состоит из 10 разделов. Два первых раздела: «Владивосток на рубеже столетий» и «Никольск» уже показывали во Владивостоке, их посетили около 70 тысяч человек. Раздел фотовыставки «Владивосток на рубеже столетий» экспонировался в Японии, Китае, Республике Корея и Санкт-Петербурге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]