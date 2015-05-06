Бетон, способный противостоять цунами, разработали приморские ученые





Инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета разработали состав ударопрочного бетона, в котором 40% цемента заменили отходами производства, Сообщили «Вестям: Приморья» в пресс-службе вуза.





Цемент заменили золой рисовой шелухи, отсевом дробления известняка и кварцевого песка. Устойчивость к трещинам нового бетона в 6−9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ. Разработку предлагают использовать для защитных сооружений военного и гражданского назначения, несущих конструкций атомных станций и в Арктике. Статья об этом опубликована в Inorganic Materials: Applied Research.

Особенность нового бетона в том, что его прочность возрастает вместе с увеличением ударной силы, воздействующей на него. При ударе в бетонной плите возникает «эффект резины»: она сжимается и частично пружинит, не растрескиваясь. Инженеры говорят, что конструкция обладает «динамической вязкостью», поглощает удар. Такого эффекта удалось добиться за счет армирования бетона — добавки в его состав волокон металла или приморского базальта.

Кроме того, базальтовые волокна по инициативе инженеров ВУЦ ДВФУ могут использоваться также в других видах бетона, которые, например, будут предложены для заливки конструкций на космодроме «Восточный».

Ударопрочный бетон обладает сейсмоустойчивостью и может выдерживать не только попадание снарядов, но и воздействие цунами. При заливке смесь самоуплотняется, и её можно использовать при возведении сложных форм — в том числе при строительстве подземных сооружений.

«Баланс компонентов мы выверили с точностью до 0,5%. Нам было важно максимально отсрочить момент появления первой трещины в бетоне, потому что после первой трещины остановить процесс разрушения конструкции уже невозможно. Во всем мире сейчас существует тренд на разработку антитеррористических форм режимных сооружений, которые помогут обезопасить конструкции в случае, например, падения на них самолёта или попадания снаряда. Мы подошли к этому вопросу с позиций разработки особого ударопрочного материала. Кстати, на следующем этапе мы планируем разработать бетон, способный защищать от радиоактивного излучения», ― рассказал профессор ВУЦ ДВФУ, победитель XIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2018», подполковник Роман Федюк.

По словам инженера, технологическая схема для производства нового ударопрочного бетона уже существует, и даже проведены переговоры по её внедрению. При этом не потребуется никаких существенных вложений в модернизацию производства.

Экономически производство ударопрочного бетона может быть выгоднее, чем производство ГОСТовского. Причина в том, что в составе нового бетона меньше цемента — его заменили отходами производств. При значительных объёмах производства выгода может быть весьма существенной, вплоть до десятков миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]