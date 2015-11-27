Хозяйка сауны задолжала своим администраторам почти полмиллиона рублей





Два года не может расплатиться со своими сотрудницами владелица сауны из Владивостока. Директор заведения накопила долг в 465 тысяч рублей, — передают «Вести: Приморье» по информации краевой прокуратуры.

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании по оказанию оздоровительных услуг (сауны), которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 1 апреля по 30 сентября 2016 года частично, а в период с 1 февраля 2017 года по 6 июля 2017 года полностью не выплатила заработную плату двоим сотрудницам организации, занимающим должности администраторов.

Общая сумма задолженности составила 465 тыс. руб. При этом руководитель общества имела реальную возможность своевременно выплачивать работникам заработную плату.

Исковые требования о взыскании заработной платы удовлетворены судом в порядке искового производства.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала.

В настоящее время прокуратурой района уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]