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В Приморье осужден директор транспортной компании за невыплату зарплаты сотрудникам предприятия

В Приморье осужден директор транспортной компании за невыплату зарплаты сотрудникам предприятия

Фото: kubnews.ru

Мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении директора транспортного предприятия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы), а также ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат).

Как сообщили в пресс-службе ДВСУ на транспорте СК РФ, одному из матросов судна "Пасифика" в 2017-2018 году предприятие частично свыше трёх месяцев не выплачивало заработную плату. Еще 17 работникам предприятия свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности составила свыше 1,8 млн рублей.

Мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, частично погасил задолженность перед работниками. Выполняется комплекс мер, направленных на полное возмещение задолженности. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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