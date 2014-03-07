Неадекватный водитель из Владивостока «избил» автобус и обвинил в убийстве шофера
Странный водитель в майке преследовал автобус несколько остановок, на каждой из них выбегая из своего автомобиля, нападая на шофера-узбека и нанося удары по транспортному средству, — сообщают «Вести: Приморье».
«Водитель красного Suzuki Swift, находясь явно "под чем-то" или под влиянием первого снега, напал на гражданина Узбекистана, который управлял маршрутным автобусом. Началось все в районе остановки Дальпресс, а продолжилось уже на Некрасовской. Всё это время ОНО за рулём красной повозки преследовало автобус», — сообщили авторы сообщества @dps__vl.
Парень в майке выкрикивал расисткие и матерные оскорбления. Неадекватный водитель сообщил водителю автобуса, что «бог все видит» и обвинил «противника» в том, что тот убивает людей. Также агрессор нанёс несколько ударов по автобусу: и в металлические его части, и в стекла. Своей машиной он блокировал проезд общественного транспорта.
«Свидетелями этого абсурда стали многочисленные пассажиры и прохожие, но никто из них вмешаться не решился. В автобусе лишь звучали вопросы "Когда поедем?". Будто и нет этого злого орущего клоуна», — сообщается в паблике.
Автор видео отметил, что в автомобиле нападающего находилась девушка, которая рыдала от происходящего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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