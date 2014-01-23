Почему врачи не рекомендуют закусывать огурцами

Соленья — традиционная русская закуска, которую выбирают многие, садясь за стол алкоголем, сообщают "Вести: Приморье".

Лишиться здоровья могут те, кто предпочитает закусывать водку маринованными огурцами.

В качестве основного консервирующего компонента при маринаде используется уксус, который может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. «Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок», — говорит врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Особому риску возникновения воспаления подвержены те, у кого ранее наблюдались симптомы воспаления желудка.

Врачи считают, что лучше в качестве закуски использовать квашеную капусту, которая содержит «витамин U». Он препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.

Соленья не несут нагрузку на желудок, тем самым, не вызывая гастрит и язву.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]