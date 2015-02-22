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Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне с 13 российскими моряками у берегов Кореи

Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне с 13 российскими моряками у берегов Кореи

Фото: iarex.ru

Транспортная прокуратура проводит проверку после пожара на борту судна Silver Way (флаг Республики Сьерра-Леоне), которое 14 ноября вышло из приморского порта Находка и загорелось в воскресенье у берегов Южной Кореи.

В транспортную прокуратуру 17 ноября 2019 года поступила информация о  пожаре  на борту иностранного судна «Silver Way» (флаг Республики Сьерра-Леоне), находившегося неподалеку от берегов Республики Корея, ранее, 14.11.2019 г., вышедшего из  морского порта Находка.  Экипаж судна состоит из 13 граждан Российской Федерации.

В настоящее время пожар потушен, судно отбуксировано в порт Пхохан (Республика Корея), члены экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

Находкинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о торговом мореплавании капитаном морского порта Находка и должностными лицами инспекции государственного портового контроля при оформлении судна на выход из морского порта.

При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования с целью их устранения.

Silver Way - универсальное сухогрузное судно. Судно направлялось из российского порта Находка в южнокорейский порт Пусан. На его борту находилось 2,5 тыс. тонн пиломатериалов. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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