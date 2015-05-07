Судно под флагом Республики Сьерра-Леоне без экипажа отчалило из порта Находка

Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произвольного отчаливания рыболовного судна в морском порту Находка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВТП, Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произвольного отчаливания 18 ноября 2019 года рыболовного судна «Vidnoe» (флаг Республики Сьерра-Леоне) от причала в морском порту Находка.

Данное судно решением суда признано бесхозяйным имуществом, находилось на стоянке в морском порту без экипажа и, под воздействием штормового ветра, отшвартовалось от причала.

С привлечением пограничного катера дрейфующее судно возвращено к месту стоянки. В результате происшествия пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен.

В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности мореплавания при организации стоянки данного судна в морском порту и передачи его уполномоченным органам исполнительной власти для обращения в собственность Российской Федерации, его реализации или утилизации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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