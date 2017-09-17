В Приморье пропала школьница
Кристина Дзына, 2004 года рождения, ушла из дома в поселке городского типа Врангель 17 ноября 2019 года около 14.00 часов. До сих пор ничего не известно о ее местонахождении, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".
Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост около 150-155 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза серо-зеленые.
Была одета: куртка парка желто-коричневого цвета, зеленый вязаный шарф, джинсы серо-голубого цвета, ботинки черные зимние.
Особые приметы: родинка на правой щеке.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Кристины, просят позвонить по телефонам:
8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02 – ОМВД России по г. Находка или 102 – полиция,
8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 – волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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