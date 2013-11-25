Субсидированных перевозок пассажиров на Дальний Восток станет больше
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Об этом Медведев заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность для дальневосточников будет выше", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, по его словам, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%. "Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в экономклассе", - добавил премьер-министр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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