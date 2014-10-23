Жизненно важные лекарства станут дешевле

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019-2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Теперь будет два варианта перерегистрации: первый - добровольная перерегистрация, ну и обязательная, когда государство на себя берет инициативу перерегистрации цен", - сказал премьер на встрече со своими заместителями.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, подписанное постановление касается четырех нововведений. Документом вводятся правила, по которым будут перерегистрированы в сторону снижения все цены на лекарственные препараты, подпадающие под ряд критериев. "Если цена на импортные лекарственные препараты в России выше, чем в стране их производства, - это первый критерий, - пояснила Голикова. - Второе - цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный лекарственный препарат, и цена на российский препарат кратно выше цены на аналогичный российский лекарственный препарат. В этих трех случаях наступает перерегистрация".

Еще одним нововведением станет наделение полномочиями Федеральной антимонопольной службы и Минздрава самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений. "Третья новелла: из под обязательной перерегистрации выводятся препараты стоимостью до 100 рублей, вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС", - уточнила Голикова.

Будет введен порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. "Мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и доступность препаратов для детей", - заметила Голикова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]