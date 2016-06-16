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Вчера, 19:39
 

"Мегафон" оштрафовали на миллион

"Мегафон" оштрафовали на миллион

Фото: akket.com


80 протоколов о нарушениях со штрафами на общую сумму более 1 млн рублей — результат проверки компании «Мегафон» — сообщили «Вестям: Приморье» в Роскомнадзоре.

По результатам рассмотрения сообщений Радиочастотной службы о выявленных признаках нарушений порядка использования радиочастотного спектра Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю в отношении ПАО «МегаФон» в ноябре 2019 году составлено 80 протоколов  по делу об административном правонарушении по ч.2, 3 ст.13.4 КоАП РФ (Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения), наложено штрафов в сумме 1056000 рублей, выдано 22 представления об устранении причин и условий совершения правонарушений.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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