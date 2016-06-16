"Мегафон" оштрафовали на миллион
80 протоколов о нарушениях со штрафами на общую сумму более 1 млн рублей — результат проверки компании «Мегафон» — сообщили «Вестям: Приморье» в Роскомнадзоре.
По результатам рассмотрения сообщений Радиочастотной службы о выявленных признаках нарушений порядка использования радиочастотного спектра Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю в отношении ПАО «МегаФон» в ноябре 2019 году составлено 80 протоколов по делу об административном правонарушении по ч.2, 3 ст.13.4 КоАП РФ (Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения), наложено штрафов в сумме 1056000 рублей, выдано 22 представления об устранении причин и условий совершения правонарушений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.10.2019 За 9 месяцев в ДФО выявлено более 2,5 тысяч РЭС операторов «большой четверки», работающих с нарушениями
-
15.05.2019 С начала года фоторадары выявили свыше 300 тысяч нарушений правил на дорогах Приморья
-
31.01.2019 275 протоколов на нарушителей правил поведения в лесу составили в Приморье
-
31.07.2017 За прошедшую неделю в Приморье возбуждено свыше 20 тысяч дел по результатам работы комплексов фото-видеофиксации
-
11.10.2016 Из Приморья выдворены 58 иностранцев за нарушения миграционного законодательства
-
16.06.2016 Более 10 миллионов рублей взыскали с застройщиков в Приморье
Добавить комментарий